معرض القاهرة للكتاب.. العالم بين يديك

في حدث ثقافي عربي ينتظره عشاق القراءة في مثل هذا الوقت من كل عام، وبنكهة أفريقية تغلف فعالياته، ينطلق معرض الكتاب 2020.. أحد أهم الأحداث الثقافية الكونية على مدار العام في عالم الكتاب.



وتحت شعار "مصر أفريقيا.. ثقافة التنوع"... ينطلق معرض الكتاب 2020 غدا الاربعاء في دورته الـ 51 فى مركز المعارض الدولية بالتجمع الخامس، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي ، ويفتح المعرض أبوابه الخميس أمام الجماهير من كل حدب وصوب على امتداد مصر وأمتها العربية والعالم ككل، ويستمر حتى الرابع من فبراير، معبرا طول فترة انعقاده عن حقيقة أن "مصر عربية الثقافة افريقية العمق ، وتحمل رسالة حضارية للعالم".

المعرض يتخذ من السنغال ضيف شرف، والمفكر الراحل جمال حمدان شخصية عام المعرض، كما تم انشاء هاشتاج cairo book fair #cibf2020 لمتابعة اخر اخبار معرض القاهرة الدولي للكتاب علي فيس بوك وتويتر.



51 عاما من الابداع



على مدار 51 عاما.. أصبح معرض الكتاب حاليًا أكبر معارض الكتاب فى الشرق الأوسط وواحدًا من أكبر المعارض فى العالم وأقدمها كذلك، ففى عام 2006 اُعتبر ثانى أكبر معرض بعد معرض فرانكفورت الدولى للكتاب.

السنغال.. ضيف الشرف

تحل دولة السنغال ضيف شرف المعرض، لإحداث التماس الثقافي، حيث تعد السنغال على مستوى الثقافة الإفريقية دولة لها منجزها، وأحد بوابات إفريقيا، فضلًا عن تماسها مع محور المعرض «مصر إفريقيا ثقافة التنوع».





وفي السياق، صدر حديثا عن الهيئة المصرية العامة للكتاب برئاسة د.هيثم الحاج علي، العدد رقم 23، من مجلة فنون، تزامنًا مع فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب ، تحتفي فيه المجلة بالفنون والثقافة السنغالية، بمناسبة حلول الدولة الإفريقية الشقيقة ضيف شرف في الدورة الـ51 لأعرق معارض الكتاب العربية.

ويشمل العدد أكثر من 30 مقالا لنخبة من الكتاب والنقاد والفنانين الذين يعملون على تحليل تأثيرات الفنون والثقافية السنغالية في المجتمع المحلي وعلى المستوى الإقليمي والدولي، من خلال الآداب والسينما والمسرح والفن التشكيلي والموسيقى والرقص وكافة فروع الإبداع.

وقدمت "فنون" في عددها التذكاري ترجمات عربية جديدة لقصائد الشاعر الرئيس "سنجور" أحد أبرز كتاب السنغال، بالإضافة لجولة شاملة في عالم مبدعي السنغال في مختلف المجالات الفنية.

جمال حمدان شخصية المعرض





تم اختيار الدكتور جمال حمدان شخصية المعرض، بسبب قيمته التي لها علاقة بالهوية المصرية والترسيخ لها.

كتاب "شخصية مصر" سيكون موجودًا ضمن طبعة لمكتبة الأسرة، الأربع مجلدات في كتاب واحد بسعر مخفض 140 جنيه في جناح الهيئة.

ولد فى 4 فبراير 1928م فى محافظة القليوبية فى أسرة تنتهى إلى قبيلة (بنى حمدان) العربية، وحصل على الشهادة الابتدائية عام 1939، وحفظ القرآن الكريم على يد والده وكذلك تجويده وتلاوته، والتحق بالمدرسة التوفيقية الثانوية وحصل على شهادة الثقافة عام 1943، ثم حصل على التوجيهية الثانوية عام 1944.

انضم إلى هيئة التدريس بقسم الجغرافيا فى كلية الآداب جامعة القاهرة، ثم رُقّى أستاذاً مساعداً، وأصدر فى فترة تواجده بالجامعة كتبه الثلاثة الأولى.

وتخرج جمال حمدان فى كليته عام 1948، وتم تعيينه معيداً بها، ثم أوفدته الجامعة فى بعثة إلى بريطانيا سنة 1949.

وألف نحو 29 كتاباً و79 بحثاً ومقالة فى مقدمتها كتاب "شخصية مصر" الذى تشر سنة 1967، وفى عام 1967 أصدر كتابه "اليهود أنثروبولوجياً"، والذى أثبت فيه أن اليهود المعاصرين الذين يدعون أنهم ينتمون إلى فلسطين ليسوا هم أحفاد اليهود الذين خرجوا من فلسطين.





وتعتبر دراسته "شخصية مصر.. دراسة فى عبقرية المكان" إحدى أهم الدراسات الجغرافية عن مصر حيث مزج "حمدان" فى دراسته بين الجغرافية والتاريخ والسياسة وعلوم طبيعية وإنسانية وتطبيقية أخرى.

وحصل جمال حمدان على جائزة الدول التشجيعية فى العلوم الاجتماعية، جائزة الدولة التقديرية فى العلوم الاجتماعية سنة 1986م، وجائزة التقدم العلمى من الكويت 1992م، 1959، وكذلك حصل على وسام العلوم من الطبقة الأولى عن كتابه "شخصية مصر" عام 1411هـ ـ 1988، ورحل فى عام 1993.

أول كتاب كوميكس عن شخصية المعرض:

ووفقا للصفحة الرسمية لمعرض الكتاب على موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك"، فإن الدورة 51 لمعرض الكتاب ستشهد لأول مرة إصدار كتاب موجه للاطفال يحوي كوميكس عن "جمال حمدان" شخصية المعرض للعام الحالي، والصادر عن الهيئة المصرية العامة للكتاب.

الكتاب هو مشروع للهيئة تتوجه به للأطفال من أجل اطلاعهم على أهم الرموز المصرية والإفريقية، مردفًا: «أكثر من كتاب عن الرموز الإفريقية بنفس الطريقة مرسومة ومبسطة بأهم المعلومات عنه لجذب الطفل من أجل معرفة شخصية بمثل هذه القيمة».

تطورات يشهدها المعرض

عدد الأجنحة فى المعرض 808 أجنحة بزيادة 86 جناحًا.

- عدد الناشرين والجهات الرسمية المصرية والأجنبية 900 دار نشر وجهة بزيادة 153 دار نشر وجهة عن العام الماضى.

- عدد الناشرين المصريين 398 دار نشر.

- عدد الناشرين المصريين كتاب الأطفال 75 دار نشر.

- عدد الناشرين المصريين كتاب إسلامي تراث 121 دار نشر.

- عدد مكتبات سور الأزبكية 41.

- عدد الناشرين كتاب صوتي واليكترونى 7.

- عدد المشاركين ذوي القدرات الخاصة.

- عدد الناشرين العرب 255 ناشرًا. وبذلك يكون العدد الإجمالى 900 دار نشر، وعدد التوكيلات 99 توكيلًا، وإجمالى الأنشطة 925 فعالية، وعدد المشاركين فى الفاعليات 3502 مشارك، والدول المشاركة 38 دولة بزيادة ثلاث دول عن دورة اليوبيل الذهبي للمعرض في العام الماضي.

وزارة الثقافة: 30 نشاطا

ثلاثين نشاطا ثقافيا، تنظمها وزارة الثقافة ما بين ندوات ومحاضرات، وقراءات شعرية، ولقاءات ثنائية تجمع الكتاب بنظائرهم المصريين.

يحدث ﻷول مرة

المعرض يستقبل زائريه هذا العام في حِلة جديدة، شكلا ومضمونا، لتحمل دورة هذا العام تطورات عدة تحدث لأول مرة، منها مبادرة السفراء التي تهدف لاخيتار شخصيات مصرية ناجحة في مجالات متنوعة للترويج للمعرض، بالإضافة إلى استحداث جائزتين، وتطبيق يضم كل الكتب المتوفرة بالمعرض، ما يجعل المعرض أكثر جذبًا ويضفي له قوة أكبر.

الدورة الـ51، من المتوقع أن تشهد عدة فعاليات جديدة، سيتم تنفيذها لأول مرة في تاريخ معرض القاهرة الدولي للكتاب منذ 50 عامًا مضت، من بينها:

1 - مبادرة سفراء المعرض





وتلقي الضوء على وجوه مصرية عالمية في مجالات متنوعة، تمثل قوى مصر الناعمة؛ بهدف الترويج للمعرض في الخارج.



في مبادرة هي الأولى من نوعها في تاريخ معرض الكتاب ، أطلقت الهيئة العامة للكتاب، بالتعاون مع مجلة "إيجيبشيان جيوجرافيك" التابعة للمؤسسة المصرية لتبسيط العلوم، مبادرة سفراء معرض الكتاب 2020، وذلك باختيار الشخصيات المصرية المؤثرة عالميًا في مجالات متنوعة تمثل قوى مصر الناعمة؛ للترويج للمعرض في جولاتهم الخارجية، وتأتي في إطار دعم وتطوير المعرض، وتحت رعاية وزارة الثقافة.

وقد وقع الاختيار لشغل هذا المنصب الشرفي الهام على الفنانة سميحة أيوب، والدكتور زاهي حواس عالم الآثار المصرية، والمهندس هاني عازر خبير الأنفاق العالمي، واللاعب المصري المحترف محمود ترزيجيه، والدكتور أحمد مصطفى الفنان التشكيلي العالمي..

المنصب الشرفي لسفراء معرض الكتاب سيتم تنظيمة سنويا، لما يحملة المعرض من قيمة إقليمية ودولية، وبما يعبر عن حجم زواره الذي تخطي حاجز 28 مليون زائر عام 2019، مبينين أن عدد السفراء المرشح للاختيار سنويا 5 أعضاء.

* الفنانة سميحة أيوب







ولدت في حي شبرا في القاهرة، تخرجت من معهد التمثيل عام 1954.

تتلمذت على يد زكي طليمات واشتهرت كممثلة مسرح ولمعت على المسرح حتى عملت مديرا للمسرح الحديث والمسرح القومي ولقبت بسيدة المسرح العربي. كانت زوجة للفنان محمود مرسي وأنجبا ابنا هو الطبيب علاء محمود مرسي.

رحبت الفنانة الكبيرة سميحة أيوب، سيدة المسرح، بمنصب سفيرة معرض القاهرة الدولي للكتاب، وذلك بعدما رشحت إليه ضمن عدد من الشخصيات كانت على رأسهم.

* زاهي حواس

تم اختيار عالم الآثار المصرية الدكتور "زاهي حواس"، نظرًا لما يتمتع به من حضور دولي فاعل ولسمعته الدولية الطيبة، ولكونه أحد الرموز الوطنية في مجال الآثار، كأحد أشهر علماء العالم في الآثار المصرية.





زاهي حواس ولد في 28 مايو 1947، دمياط، وهو عالم آثار مصري، ووزير دولة سابق لشؤون الآثار.. كما عمل في المواقع الأثرية في دلتا النيل والصحراء الغربية ووادي النيل.

حصل على درجة البكالوريوس في الآداب في الآثار اليونانية والرومانية من جامعة الإسكندرية بمحافظة الإسكندرية في عام 1967م. في عام 1979م، حصل حواس على دبلوم في علم المصريات من جامعة القاهرة. عَمّل زاهي حواس في الأهرامات العظيمة كمفتش - وهو مزيج من المدير وعالم الآثار. عندما كان يبلغ من العمر 33 عامًا، حصل حواس على زمالة فولبرايت لحضور جامعة بنسلفانيا في فيلادلفيا لدراسة علم المصريات، حصل على درجة الماجستير في الآداب في علم المصريات والآثار السورية الفلسطينية في عام 1983م، وعلى درجة الدكتوراه في علم المصريات في عام 1987م من مجموعة الدراسات العليا في الفن والآثار في العالم المتوسطي أو (AAMW).

وقال الدكتور "زاهي حواس"، إنه سعيد باختياره سفيرًا لمعرض الكتاب، مؤكدًا أن المعرض أهم حدث ثقافي في القرن الحادي والعشرين.

وشكر "حواس" وزارة الثقافة لعمل هذا المعرض العظيم، مؤكدًا "إذا كنا نفخر بالأهرامات، وأبو الهول، والملك توت عنخ آمون، فلابد أن نفخر بمعرض الكتاب".

وأشار" حواس"، أن معرض الكتاب رسالة للعالم أجمع بقوة مصر الثقافية، وعظمتها، مضيفًا أنه سوف يروج للمعرض خلال زياراته في كل دول العالم.

* الفنان المصرى العالمى أحمد مصطفى

حصل على العديد من الجوائز المحلية والعربية والعالمية، ومثل مصر فى العديد من المعارض الدولية، كما عمل كمحاضر متفرغ بكلية الفنون الجميلة بالاسكندرية، كما أن أعماله مقتناه فى أكبر متاحف العالم.





ظهرت أعماله المتفردة والمبتكرة فى معرض عام 1974 بالأكاديمية الملكية بلندن، وتلاها معرض بجامعة كامبريدج، وأصدر كتاب "علم اللغة العربية"، و" علم الجمال الإسلامى" الذى أعده الدكتور أحمد مصطفى بالاشتراك مع الدكتور ستيفان سبيرل.

قدم الفنان أحمد مصطفى العديد من الأعمال الفنية بأسلوب خاص وفريد من نوعه، يرافقها دائما دراسة علمية وعميقة ومركزة، ومعظم أعماله مستمدة من النصوص القرآنية، حيث التأثير البصرى فى لوحاته تتجاوز بكثير النقوش الزخرفية.

* محمود حسن تريزيجيه



لاعب آستون فيلا الإنجليزي، تم اختياره سفيرا لمعرض الكتاب 2020 ضمن مبادرة سفراء المعرض.. حيث كان مولعًا بالقراءة وجمع الكتب النادرة.





* المهندس هاني عازر

أحد سفراء معرض الكتاب.. ومن المقرر عقد لقاء فكري معه المهندس هاني عازر، بعد غد

الخميس المقبل 23 يناير بالقاعة الرئيسية، والندوة هي باكورة لقاءات سفراء المعرض، وتديرها الإعلامية منة الشرقاوى، في تمام الخامسة مساء.





هاني حلمى عازر (ولد سنة 1948 في طنطا، مصر)، أحد الوجوه المصرية البارزة في مجال هندسة الأنفاق وإنشاء محطات القطارات، تم تكريمه من دول عديدة حول العالم، منها حصوله في يونيو الماضي على وسام الاستحقاق من الدرجة الأولى في ألمانيا، تقديرا لجهوده داخل البلاد؛ وخاصة في إنشاء محطة قطارات برلين عام 2006، والتي حصلت على لقب "محطة العام".

عمل من قبل كرئيس لفريق بناء نفق Tiergarten تحت برلين عام 1994، كما شغل منصب كبير مهندسي محطة "ليرتر بانهوف" ببرلين، وهي أكبر محطة قطارات في أوروبا.

2- استحداث جائزتين

ﻷول مرة في معرض الكتاب.. يتم استحداث جائزتين، الاولى لأجمل دار نشر والأخرى عن الدراسات الأفريقية

يقدم معرض الكتاب كل عام 18 جائزة في فروع مختلفة، لكن دورة هذا العام تشهد إضافة جائزيتن:

- جائزة الدراسات الأفريقية، وجاءت بناء على قرار من الهئية العامة للمعرض، ويتم تحديدها بناء على المحور الثقافي الذي يُبنى عليه المعرض، ولأن هذا العام المحور هو "مصر وأفريقيا.. ثقافة التنوع" فقد أعلن هيثم الحاج علي، رئيس الهيئة العامة للكتاب، أن جائزة هذا العام مخصصة للدراسات عن أفريقيا.

- الجائزة الثانية، أجمل دار نشر .. وهي إهداء من أحد دور النشر، والتي قدمت طلبًا للجنة العليا تطلب لتقديم جائزة لأجمل جناح في المعرض، و سيجري تحديد معايير الجمال من قبل اللجنة المسؤولة..

جوائز المعرض:

تقدم الهيئة العامة للكتاب جوائز خاصة بالمعرض، وذلك بالتعاون مع هيئات تابعة لوزارة الثقافة. تأتى الجوائز كالآتي: جائزة الكتاب الأول، جائزة التراث، جائزة أفضل كتاب مترجم، جائزة أفضل كتاب مترجم للطفل، جائزة أفضل ناشر.

جوائز الهيئة العامة للكتاب: حرصت الهيئة المصرية العامة للكتاب، على منح جوائز لأفضل كتاب صادر في عام 2019، لكل من:الرواية، المسرح، شعر العامية، القصة القصيرة، شعر الفصحى، النقد الأدبى، العلوم الإنسانية، الفنون،الأطفال، الكتاب العلمي، العلوم الرقمية.

3- جناح لحلايب وشلاتين

يستضيف معرض الكتاب هذا العام لأول مرة جناحا لـ"حلايب وشلاتين" للتعبير عن ثقافة هذه المناطق الحدودية.





ومن المقرر أن يقوم القائمون على الجناح بتقديم الفنون التراثية وأيضا الحرف اليدوية والمشغولات الفنية داخل الجناح ليتعرف زوار المعرض على ثقافتهم ويتفاعلون معها بشكل عملى وإيجابى.

4 ـ أصدرت الهيئة المصرية العامة للكتاب لأول مرة هذا العام، كتابًا موجه للأطفال بعنوان "المهنة جغرافي" يحتوي على كوميكس عن شخصية الدورة 51، وهو الدكتور جمال حمدان.

,جاءت فكرة الكتاب احتفاء باختيار دكتور جمال حمدان شخصية العام، ويهدف لتبسيط الطريقة التي يتم من خلالها تعريف الأطفال على الجغرافي جمال حمدان.

الكتاب إنتاج الهيئة العامة المصرية للكتاب، ومؤلف الكتاب هو الكاتب هيثم عبدربه السيد، ورسوم أحمد جعيصة.







5ـ إنشاء قاعة خامسة داخل المعرض للسينما والمسرح.

6ـ ميزانية معرض الكتاب هذا العام مفتوحة بدعم من الدولة، وتحت رعاية الرئيس عبد الفتاح

السيسي.

بوستر المعرض

البوستر الفائز لمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ51 لصاحبه محمد أباظة، الذي صمم سابقًا عدد من أغلفة مجلة «الثقافة الشعبية» التابعة للهيئة المصرية العامة لقصور الثقافة.





ومن المقرر ان يتم استخدام البوستر في كل ما يتعلق بأعمال ومنشورات تلك الدورة من المعرض، من البوسترات واللافتات وكارنيهات الحضور والمطبوعات وخلاف

البوستر يحمل جميع العناصر كما يحمل اللوجو أو العلامة الأساسية لمعرض القاهرة الدولي للكتاب.

أشار «د. اشرف رضا» رئيس لجنة تحكيم المسابقة إلى أن التصميم الفائز شمل مجموعة من النخيل المرسوم بطريقة الفن الشعبي، مثل ما نراه على جدران المنازل في القرى والمناطق الشعبية، لافتًا إلى أنه أخذ شكل الزخارف الأفريقية تماشيًا مع شعار هذه الدورة من المعرض: "مصر أفريقيا.. ثقافة التنوع"

والبوستر عبارة عن مجموعة من النخيل مرسومة بطريقة الفن الشعبي، وبعض المعلومات عن المعرض، مؤكدا أن المعرض أصبح له شخصية مستقلة وعلامة تجارية ثابتة.

والبوستر يمثل في مجمله "السهل الممتنع" من خلال بساطة التصميم وشموله لفكرة المعرض في ذات الوقت.

وقال أشرف رضا: "لقد تقدم لمسابقة تصميم البوستر، ما يقرب من ٦٢٠ متسابقًا شملت العديد من الأفكار المعاصرة، تضمنت اتجاهات مختلفة في التصميم يشمل ٣ شعارات وهي: (شعار وزارة الثقافة، شعار الهيئة العامة للكتاب والشعار الخاص بالمعرض الذي استعمل الدورة السابقة)، وسيتم استخدامه مدى الحياة".

بدوره قال «د. أحمد فؤاد هنو» عميد كلية الفنون الجميلة وعضو لجنة تحكيم المسابقة«إنه لأول مرة في المعرض يوجد تصميم يعبّر عن النزعة المصرية، من خلال اختيار عنصر النبات الذي يرمز إلى أن مصر بها طرح ثقافي وتنويري؛ مثل: طرح الأرض بالخير؛ إشارة إلى أن أرض مصر مليئة بالخيرات، التي تمثلها في الجانب الثقافي القوى الناعمة».

وأضاف «د. هنو» أنه لأول مرة يوجد لوجو/شعار أو علامة خاصة بمعرض القاهرة للكتاب، موضحًا أنها ستستمر مع المعرض في دوراته المقبلة.

في نفس السياق، قال الفنان «أباظة» الفائز بتصميم البوستر، إنه يحب شكل النخيل بوجه عام، ودائمًا ما يستخدمه في رسومات متنوعة، مستطردًا أنه فكّر في أن يستوحي تصميم البوستر منه، فاستبدل سعف النخيل بالكتب، واختياره للونين الأحمر والأزرق إشارة إلى النزعة الأفريقية، لافتًا إلى أن تمايل النخيل في التصميم يعبّر عن الرقص الأفريقي، وكل ذلك يمثّل شعار هذه الدورة: «مصر أفريقيا.. ثقافة التنوع».





وأشار إلى أن اختياره للخط في البوستر استوحاه من الخط الموجود على البنايات والعمارات المصرية التراثية؛ ليعبّر عن الأصالة المصرية.

تطبيق .. اتفرج واشتري

تطبيق المعرض في دورته الـ51 لعام 2020، حيث يتضمن برنامج الأنشطة وبيانات كاملة عن الإصدارات وأماكنها في القاعات المختلفة.

ويمكنك تحميل التطبيق مجاني لمستخدمي الأندرويد والـIOS والذي يحمل اسم “معرض القاهرة الدولي للكتاب Cairo Book Fair‎”.

ويحتوي التطبيق على أهم الخدمات التي يحتاجها زائر المعرض بدءًا من أحدث إصدارات الكتب وأماكن دور النشر حتى الجدول الزمني للفعاليات والأنشطة المختلفة المقامة على أرض المعرض.

ويمكّنك التطبيق الرسمي لمعرض القاهرة الدولي للكتاب من:

– معرفة كل أنواع الكتب من علوم وفلسفة ومعارف عامة ولغات، كما يرصد أسماء المكتبات المتاحة بالداخل وعنوان ورقم الهاتف لكل منهم، وقسم الكتب المفضلة.

– البحث في قاعدة بيانات الكتب المعروضة في المعرض وعرض أسعار الكتب ومعلومات عنها.

– تصفح دور النشر وإرشادك عن أماكن تواجدها بالضبط داخل المعرض “موجودة في أي قاعة وفي أي مكان بالضبط داخل القاعة”.

– اختيار مجموعة من الكتب استعدادًا لشرائها وإبلاغك بإجمالي تكلفتها.

– عرض جميع فعاليات المعرض وأماكن انعقادها وقائمة الشخصيات العامة والمتحدثين بها.

– “جدول الأنشطة” والذي يضغط الزائر عليه حتى يجد أمامه صفحة شاملة لكل الفعاليات الفنية والأدبية التي تقام على أرض معرض الكتاب مرفق بكل حدث منهم تفصيلا بالمكان والزمان وأسماء المشاركين بالفعالية.

– توجد خريطة متحركة بموقعه أشبه بخريطة “GPS” ترشد الزائر إلى المكان الذي يستهدفه للتيسير عليه، وجاء ذلك في قسم “خريطة المعرض” على التطبيق الإلكتروني الجديد.

للعام الرابع.. الازهر يشارك

الأزهر الشريف للعام الرابع على التوالى بجناحٍ خاصٍّ فى معرض القاهرة الدولى للكتاب.



ويستهدف الأزهر بمشاركته، التى تشمل أنشطة فنية وثقافية متنوعة، التواصل والحوار مع جميع فئات المجتمع، وتعريفهم بما يقوم به من جهودٍ لإرساء السلام المجتمعى، والعمل على إرساء قيَم المواطَنة والأخوة الإنسانية، ومواجهة الفكر المتطرف، من خلال العديد من الإصدارات والمطبوعات التى تعكس الفكر والمنهج الأزهرى المعتدل.

وكعادته يتميز جناح الأزهر هذا العام بإطلالة فريدة، تشمل فعاليات ثقافيّةً، وعروضًا مسرحية، وأمسيات شِعريّةً، بالإضافة لوِرَشِ عملٍ في مجالات: تعليم الرسم، والرسم الكاريكاتيرى، والخط العربى والزخرفى، والأعمال اليدوية، ووِرَش رسم بورتريه.





كما يُنظّم الجناحُ العديدَ من الندوات، بمشاركة نخبة من علماء الأزهر والمثقفين والإعلاميين؛ تتناول أهم القضايا التى تشغل الشبابَ وتهمّ الوطنَ والمواطن.

الشعراوي شخصية الجناح

ويحتفى جناح الأزهر الشريف هذا العام بفضيلة الإمام محمد متولى الشعراوى، بعد اختياره "شخصية الجناح"، لكونه أحد أبرز الدعاة الأزاهرة المجددين، إضافة إلى جهوده العظيمة فى تفسير القرآن الكريم بطرق مبسطة، استطاع بها الوصول لشريحة أكبر من المسلمين في جميع أنحاء العالم العربى والإسلامى، حتى لقب بإمام الدعاة وشيخ المفسرين.

ويقع جناح الأزهر في قاعة التراث بالمعرض، حيث يمتد على مساحة نحو ألف متر، تشمل عدة أركان، قاعة للندوات، وركنًا للفتوى، وبانوراما الأزهر، وركنًا للخط العربي، فضلًا عن ركن للأطفال والأنشطة والورش الفنية.

ويشهد هذا العام تغطية متميزة لأنشطة الجناح على صفحة الأزهر على موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، تشمل تعريفًا بأهم الإصدارات والكتب المتاحة للقراء داخل الجناح، وتغطية شاملة لجميع الندوات وتعريفًا بالمتحدثين.

صفحة تفاعلية لجناح الأزهر الشريف

أطلقت بوابة الأزهر الإلكترونية صفحة تفاعلية خاصة، لفعاليات جناح الأزهر الشريف، في معرض الكتاب للعام الحالي 2020، وذلك عبر الرابط التالي www.azhar.eg/bookfair2020 .



وتضم الصفحة عددًا من إصدرات الكتب، التي يقدمها جناح الأزهر الشريف في معرض الكتاب، بالإضافة إلى أجندة خاصة للفعاليات محددة بالتاريخ والموعد.

وتقدم الصفحة لِهُواة ومحبي الخط العربي ورسم البورتريه فرصة للدخول في دورة خاصة؛ لتعلُّم هذه الفنون والمهارات، من خلال التقديم وملء البيانات داخل الصفحة.

الاوقاف ومشاركة متميزة



أعلن المجلس الأعلى للشئون الإسلامية عن مجموعة مفاجآت لزوار جناحه بالمعرض الدولي للكتاب الحادي والخمسين بالقاهرة بصالة (4) .



أولاً: موسوعة الخطب العصرية سبعة أجزاء (فقط 100 جنيه) .



ثانيًا: شنطة الإمام (عشرون)كتابًا عصريًّا (فقط 100 جنيه) .



ثالثًا: شنطة إصدارات المجلس (عشرون) كتابًا (فقط 50 جنيه) .



إضافة إلى الهدايا التالية :



خصم 25% على جميع المطبوعات والإصدارات .

صرف المصحف المجود (60شريطًا) مسجلاً لكبار القراء لكل من يشتري بــ150 جنيهًا فأكثر كهدية واحدة لكل مشتر ٍ.

صرفCD أو DVD لكل من يشتري بــ 50 جنيهًا فأكثر كهدية واحدة لكل مشترٍ .

خصم 50% على جميع الإصدارات الإلكترونية .

مجلات مجانية لجميع المشترين لحين نفاذ الكمية



توم هانكس بمعرض الكتاب





المجموعة القصصية (نمط غير شائع) للممثل الأمريكى الكبير توم هانكس، ستتوفر فى معرض الكتاب.

"نمط غير شائع"، مجموعة من القصص القصيرة المرتبطة بشىء واحد هو الآلة الكاتبة."

مُهاجر من أوروبا الشّرقيّة يصل إلى مدينة نيويورك بعد أن مزّقت الحرب الأهليّة فى بلاده أسرته وحياته، وامرأة تحاول التأقلم مع الحياة فى حى جديد بعد طلاقها، ومُحارب قديم شارك فى الحرب العالميّة الثّانية يتعاطى مع ندباته الجسديّة والعاطفيّة، وصاحب عمود فى صحيفة ببلدة صغيرة يُسجِّل أفكاره عتيقة الطراز عن العالم المُعاصر، وأربعة أصدقاء يسافرون إلى القمر ويعودون على متن مركبة فضائيّة أنشأوها فى الفناء الخلفى.

تلك بعض الشخصيات والمواقف التى يتطرّق لها الممثلّ الأمريكى الأشهر، توم هانكس، فى كتابه القصصى الأول الّذى يضم سبع عشرة قِصّة.

وسنرى فى كل قِصّة آلة كاتبة تلعب دورًا ما؛ هامشى أحيانًا وجوهرى أحيانًا أخرى. إذْ تمثِّل الآلات الكاتبة للكثيرين مستوىً من الحرفيّة والجمال والفرديّة بات من الصعب جِدًّا أن نصادفه فى عالمنا الآن."

وتوم هانكس من أشهر الفنانين الأمريكيين، حصل على جائزة الأوسكار مرتين عن فلميه "فلادلفيا" و"فورست جامب" وحصل مؤخرا على جائزة الجولدن جلوب على مجمل أعماله، وله العديد من الأفلام الجماهيرية الناجحة.

مكتبة الاسكندرية..

تشارك مكتبة الإسكندرية هذا العام في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الحادية والخمسين بالعديد من المطبوعات، وذلك في جناح للعرض وآخر للبيع،

وتعرض مكتبة الاسكندرية أحدث مطبوعاتها في معرض القاهرة الدولي للكتاب، ومنها كتاب "أسلحة المشاة النارية: الابتكار والتطور من العصر المملوكي إلى عصر محمد علي باشا"، تأليف الدكتور المصطفى محمد الخراط. ويتناول فيه مؤلفه تاريخ استخدام الأسلحة النارية وتقنياتها وتطورها وانتشارها في مصر من العصر المملوكي إلى عصر محمد علي، وكذلك إسهامات المسلمين والحكّام في ذلك التطور.

كما يتضمن المعرض كتاب "مستقبل الدور المصري بين الإقليمية والعروبة"، ويضم مجموعة من الأبحاث والمقالات كتبها نخبة من كبار أساتذة العلوم السياسية والدبلوماسيين من أعضاء المجلس الاستشاري لمركز الدراسات الاستراتيجية بمكتبة الإسكندرية في إثر ندوة حول مستقبل الدور الإقليمي لمصر.

وتقدم المكتبة خلال المعرض كتاب "نفائس المخطوطات بمكتبة الإسكندرية"، الذي يعرض مجموعةً قيّمةً من نوادر المخطوطات التي تحتفظ بها مكتبة الإسكندرية، وأهمَّ المؤلفات التراثية في مختلف الفنون والعلوم؛ وأنفسَ ما تحويه المكتبة من المخطوطات الخزائنية، والسلطانية، ونوادر التملُّكات، ونوادر المخطوطات التي كُتبت بخطوط مؤلفيها، وما كتبه مشاهيرُ الأعلام بأقلامهم، ونوادر المخطوطات الوقفية، بالإضافة إلى روائع المخطوطات التي تجلَّت فيها روعة الفن الإسلامي من خلال بدائع المخطوطات المذهَّبة والمزخرفة.

وسيتضمن جناح المكتبة الطبعة الإنجليزية من كتاب "الفن المصري الحديث"، تأليف مصطفى الرزاز، ويتناول الأعمال الفنية لمجموعة من أبرز الفنانين المصريين المعاصرين، وتعرض المكتبة كتاب "البيئة وتغير المناخ والعلاقات الدولية"، تحرير: جوستافو سوسا-نونيز وإد أتكينز، وترجمة محمد عوض يوسف.

كما سيتضمن المعرض كتاب "تأملات في الدبلوماسية: حالات مقارنة في الممارسة الدبلوماسية والسياسة الخارجية"، تأليف ستيفن تشان، وترجمة شيرين جابر وشيريهان سعد. ويحتوي هذا الكتاب على النصوص المعدلة للمحاضرات والتأملات التي ألقاها أستاذ السياسة العالمية بجامعة لندن ستيفن تشان، في إحدى ندوات الدراسات العليا. وهو يتناول نظريات السياسة الخارجية والعلاقات الدولية، والدبلوماسية الإفريقية، والدبلوماسية الشرق أوسطية، ودبلوماسية الصين الاقتصادية متعددة الأطراف، والدبلوماسية ونهاية السياسة الخارجية كما نعرفها؛ بالإضافة إلى عدة قضايا أخرى.

ويضم المعرض كتاب "الجمال الأعزل"، تأليف جوليان كارون وترجمة حسين محمود، والذي يطرح العناصر الأساسية للتأمل الذي قام به الأب جوليان کارون منذ انتخابه رئيسًا لجماعة الشراكة والتحرر. تشكل كتاباته شهادة على معاني الحياة والعقيدة اليوم، وقد وُلدت من تعمقه في الطرح المسيحي الذي يسير على خطى الأب لويجي جوساني؛ في ضوء السلطة التعليمية البابوية ومواجهة العمل واحتياجات الإنسان المعاصرة.

القومي للاعاقة يشارك.. للعام السابع





يشارك المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة للعام السابع على التوالي؛ ويعرض المجلس في جناحه المخصص في بلازا 2 بالمعرض المنتجات الثقافية والفنية للأشخاص ذوي الإعاقات المختلفة .

وتأتي مشاركة المجلس هذا العام في ظل إهتمام القيادة السياسية؛ بضرورة دمج وتمكين الاشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع، وتتنوع مشاركة المجلس هذا العام لتشمل 5 ورش فنية منها ورشة تعبيرية تحت عنوان "حلمك بالمستقبل"، وورشة كتابة القصة القصيرة للأطفال، والألعاب المعرفية، بالإضافة إلى ورشة تعليم أساسيات لغة الإشارة للشباب، وعرض مسرحي لفرقة الأشخاص ذوي الإعاقة بوزارة الشباب والرياضة بالإسكندرية، فضلاً عن ندوة متخصصة بعنوان "ظاهرة التنمر في ضوء القيم والثقافة والتنمية المستدامة" .

ويوفر المجلس مجانية الدخول للأشخاص ذوي الإعاقة لمعرض القاهرة الدولي للكتاب بموجب كارنيه إثبات الإعاقة، فضلاً عن توفير عدد من مترجمي لغة الإشارة المتطوعين لترجمة جميع فعاليات المعرض وندواته التثقيفية في كافة قاعاته المختلفة، بالإضافة إلى ترجمة الإرشادات اللازمة بلغة الإشارة لرواد المعرض من الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية، كما يوفر المجلس بالتعاون مع الهيئة المصرية العامة للكتاب نسخة إلكترونية مسموعة لمجلة معرض القاهرة الدولي للكتاب اليومية للأشخاص ذوي الإعاقة البصرية على صفحته الرسمية على شبكة التواصل الإجتماعي (فيس بوك)





البرنامج الثقافي

فعاليات البرنامج الثقافي تبدأ يوم الخميس الموافق 23 يناير الجاري، في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرًا، وتنتهي يوم الثلاثاء الموافق 4 فبراير المقبل، في تمام الساعة الثامنة مساءً.

ونستعرض أهم ملامح البرنامج الثقافي:

القاعة الرئيسية "جمال حمدان"

تشهد القاعة الرئيسية ثلاثة محاور، تناقشها مجموعة من الندوات، المحور الأول منها يتناول «مصر إفريقيا.. ثقافة التنوع»، انطلاقًا من اتفاقية حماية وتعزيز تنوع أشكال التعبير الثقافي– اليونسكو 2005م، وأهم ندواته: "الدبلوماسية الثقافية الإفروعربية"، و"الثقافة الإفريقية وتساؤلات الهوية"، وإطلاق مشروع "رؤية"، و"الاستثمار والتنمية فى إفريقيا.. رؤية مستقبلية"، و"الموارد الطبيعية وآفاق التنمية والتصنيع في إفريقيا"، و"الأمن في إفريقيا.. حتمية التعاون"، و"التنوع الثقافى.. العلاقات الإفريقية الصينية.. تاريخ ومستقبل"، و"الأدب الإفريقى.. التعدد اللغوى وثوابت الهوية".

والمحور الثاني يقدم شخصية المعرض، الدكتور جمال حمدان، فيلسوف الجغرافيا وشاعر المكان والخرائط، صاحب كتاب «شخصية مصر.. دراسة في عبقرية المكان».

أما المحور الثالث؛ فهو اللقاء الفكري، وتستضيف فيه القاعة على مدار أيام المعرض، عددًا من المفكرين والأدباء والفنانين المصريين والعرب والأجانب، في حوار مفتوح حول مشروعاتهم.

وأبرز ضيوف هذا المحور: وزير الأوقاف د. محمد مختار جمعة، ووزيرة الثقافة د. إيناس عبد الدايم، ووزير الشباب د. أشرف صبحي، ووزير التعليم د. طارق شوقي، ود. زاهي حواس، والفنانة القديرة سميحة أيوب، والسيدة نادليكا مانديلا حفيدة الزعيم نيلسون مانديلا، ود. رشا قلج المرأة الأكثر تأثيرًا في إفريقيا 2019، والمخرج المصري يسري نصر الله، والأديب السوداني طارق الطيب، والكاتب نبيل فاروق، والمهندس هاني عازر المشرف على بناء محطة قطارات برلين.

قاعة إفريقيا

وتستضيف 12 مبادرة شبابية، و12 لقاءً مع السفراء الأفارقة، و12 مبادرة إفريقية.

وتأتي المبادرات الشبابية، تحت عناوين: مستقبل المبادرات وريادة الأعمال المجتمعية، ومبادرات شبابية إفريقية، والشباب وصناعة القرار، وآفاق الحوار الثقافى الشبابي الإفروعربي، وبرنامج القيادات الشبابية العالمي، ونماذج لقصص نجاح: (مذيع الشارع، التطوع الشبابي، سجاد أخميم، وعربية الحواديت)، ودور الشراكات في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

أما لقاءات التنوع الثقافي الإفريقي، فتشمل مجموعة حوارات مع سفراء الدول الإفريقية، ثم قضايا حصاد الاتحاد الإفريقى 2019.

ومن المبادرات الإفريقية: قمر التنمية الإفريقية، ومبادرة مصر في قلب إفريقيا، وتحيا مصر إفريقيا، ومبادرة علاج مليون إفريقى، ولغتي إفريقية، وإفريقيا في المحافل الدولية، ومبادرة صنع في إفريقيا، وإعلان أبيدجان.

قاعة المستقبل

تم إطلاق استمارة إلكترونية للتقدم فى برنامج قادة المستقبل بالمعرض، وفق معايير محددة متفق عليها، بين مؤسسة القادة للعلوم الإدارية والتنمية ووزارة الثقافة، ممثلة في الهيئة المصرية العامة للكتاب، حيث تقدم ما يقرب من ستة آلاف راغب بالالتحاق في البرامج الآتية:

1- برنامج ريادة الأعمال (يقوم على كيفية عمل المشروعات الصغيرة).

2- برنامج شباب المستقبل (يحوى علوم القيادة، والإدارة والتخطيط الاستراتيجي، والتفاوض، وإدارة الأزمات).

3- برنامج القائد الإفروعربي (يحوى مدخل في علوم السياسة، والعلاقات الإفريقية العربية، ونظم سياسية إفريقية).

ويضم كل برنامج مجموعة من المحاور، يقدمها محاضرون متخصصون، ويعقب كل برنامج ندوة عامة، وهي على الترتيب:

1- الندوة الأولي: مع الأستاذ الدكتور أسامة غنيم.

2- الندوة الثانية: مع الأستاذ الدكتور صفوت النحاس.

3- الندوة الثالثة: مع الأستاذ الدكتور شريف الليثي.

وتوزع في نهاية كل برنامج شهادة مشاركة معتمدة من وزارة الثقافة ومؤسسة القادة للعلوم الإدارية والتنمية، ويترافق توزيع الشهادات مع الندوات العامة.

المقهى الثقافي

في المقهى الثقافي نتحاور حول أهم الظواهر الثقافية والاجتماعية بالمجتمع المصري، في محاولة لرصدها وتحليلها، من خلال أربعة محاور، الأول بعنوان "الأدب والإثنوجرافيا، ويطرح أسئلة: هل يقدم الأدب وصفًا للواقع؟ هل الأدب يقوم بمهام العلوم الاجتماعية؟ ما هي علاقة الأدب بالواقع؟.

والمحور الثاني يحتفي بمئوية تسع شخصيات مصرية، أثروا الحياة الثقافية بإسهامهم اللافت في مجالاتهم المتنوعة، وهم: سعاد منسي، والنقشبندي، وفريد شوقي، ومصطفى خليل، وبدر الدين أبو غازي، ومنير مراد، وعزيز صدقي، وعبد الرحمن الخميسي، والمشير محمد علي فهمي.

والمحور الثالث، بعنوان ظواهر ثقافية اجتماعية، يتناول الصحافة الثقافية المصرية، واحتفالية مرور 40 عامًا على ورشة الزيتون، ودراسات الترجمة، وإدماج الثقافة الإفريقية في المنظومة التعليمية المصرية، وسلسلة "ما"، واحتفالية فرقة الطنبورة بمناسبة مرور 40 عامًا على تأسيسها، وقرية تونس بمحافظة الفيوم (نموذج للتنمية المستدامة)، احتفالية الناقد الكبير إبراهيم فتحي، والشبكات والنظم، والفن التشكيلي والهوية، وإدماج التراث الثقافي غير المادي في المنظومة التعليمية، ودور المؤسسات الثقافية المستقلة.

أما المحور الرابع، فسيكون تحت عنوان "ملتقى الشباب.. الكتابة ووسائل التواصل الاجتماعي"، ويناقش الموضوعات الآتية: سنة أولى نشر، وشباب يبدعون للأطفال، وأبناء أحمد خالد توفيق، وشعراء الكلاسيكية الجديدة، ومبدعو الترجمة، والبحث عن قصة جديدة، وموجة جديدة من شعراء قصيدة النثر، والمرأة شاعرة، وشباب يحصدون جوائز كبيرة، وشعراء العامية الجدد، وشباب يبدعون في الأقاليم.

كاتب وكتاب

تستضيف قاعة "كاتب وكتاب" مجموعة مختارة من الكُتاب في مختلف التخصصات، ممن صدرت أعمالهم في 2019، ووُزعوا على أربعة محاور، هي:

المحور الأول: إفريقيا في عيون العالم.

المحور الثانى: صدر حديثًا.

المحور الثالث: أقلام نسائية.

المحور الرابع: متنوعات ثقافية.

برنامج ضيف الشرف

دولة ضيف الشرف هذا العام هي جمهورية السنغال، وبرنامجها يشمل ما يلي:

1. الشيخ أنتا ديوب.. المثل الأعلى لإفريقيا

المتحدث: الدكتور باباكار نداك مباي

2. ليوبولد سيدار سنغور وشعر الزنوج

المتحدثان: رافئيل نداي "رئيس مؤسسة سنغور"

الكاتب والشاعر: حميدو سال

3. الأدب السنغالي باللغة الفرنسية.. الموروث والاتجاهات

المتحدث: الكاتب أبو العلاي راسين "مدير نصب النهضة الإفريقية"

4. الأدب السنغالي باللغة العامية

المتحدث: الكاتب مامادو ديارا ضيوف

5. روايات وقصص الأطفال.. الجذور والانفتاح

المتحدث: الدكتور باباكار نداك مباي

6. الفرقة الفنية السنغالية.

كما يدشن معرض القاهرة بالتنسيق مع شركة ستورتيل العالمية للنشر الصوتي، الجزء السابع والأخير من سلسلة هاري بوتر، بعنوان "هاري بوتر ومقدسات الموت" بحضور القارئ السوري الشهير سمعان فرزلي.

بالإضافة إلى مجموعة من الندوات حول دول ضيوف الشرف في الدورات السابقة.

ملتقى الإبداع

جديد ملتقى الإبداع هذا العام هو محور تحت عنوان "الإبداع العربي"، يناقش مجموعة من القضايا، منها: الكتابة العلمية بين المنهجية والإبداع، والوسيط الرقمي وآفاق الكتابة، والفلسفة ومستقبل النقد العربي، والمسرح العربي من الكتابة إلى العرض، وورش الكتابة.. ما لها وما عليها، والجيل الأدبي، وراهن الشعر العربي وقضايا الواقع.

بالإضافة إلى محاوره الثابتة حول "مائدة السرد" ويناقش عددًا من الروايات والمجموعات القصصية الصادرة عام 2019، و"فى ديوان الشعر" ويناقش دواوين شعرية بالفصحى والعامية المصرية.

قاعة الشعر

وتصدح قاعة الشعر هذا العام بأصوات مجموعة متميزة من شعراء مصر والوطن العربي والعالم ينتمون إلى أجيال مختلفة، يضيئون بقصائدهم أجواء المعرض، نذكر منهم: على الدميني (السعودية)، وإبراهيم داود، وفاطمة قنديل، وعبد الرحمن مقلد، وعزت الطيري، ومحمد على شمس الدين ( لبنان)، ودرويش الأسيوطي، وحسين القباحي، وغسان الخنيزي (السعودية)، وعماد غزالي، وهيروشي ثانيوشي (اليابان)، وأنجلينا بونج (ماليزيا)، وناهد الشمري (العراق)، وعلوي الهاشمي (البحرين)، ووئام غداس (تونس)، وخلود المعلا (الإمارات)، وإيزاك ألاونزا (إسبانيا)، وجومانا مصطفى (الأردن).

وتصاحب الأمسيات مجموعة من اللقاءات المفتوحة مع شعراء بارزين، مثل: أحمد عبدالمعطي حجازي، ومحمد سليمان، وزين العابدين فؤاد، ومحمد على شمس الدين. ويديرها نقاد كبار، منهم: د. صلاح فضل، ود. شيرين أبو النجا، ود. صلاح السروي.

قاعة البرنامج المهني

يقام فيها للمرة الأولى في تاريخ المعرض برنامج يهتم بصناعة النشر، وحقوق الترجمة بالتعاون مع دور النشر الخاصة تحت مسمى "Cairo Calling" ، يأتي فيه مجموعة من صناع النشر في العالم، يعقدون اجتماعات مهنية مع الناشرين المصريين، ويطلعون على أحدث الإصدارات الفكرية والإبداعية من أجل ترجمتها إلى اللغات الأخرى.

كما تتعرض النقاشات داخل تلك القاعة لموضوعات وقضايا ملحة، تخص الكتاب وصناعته، أهمها: انتخابات الجمعية العمومية لاتحاد الناشرين المصريين، وتقنيات وتسويق وبيع الكتب، كما تبحث عن إجابات لأسئلة مطروحة بقوة، مثل: كيف تبيع حقوق النشر؟ وكيف تكون وكيلاً أدبيًّا؟

بالإضافة إلى استضافتها مجموعة من حفلات توقيع تمثل هيئات ودور نشر مختلفة، كمركز الحضارة العربية، واتحاد الكتاب، وسلسلة كتابات جديدة، ودار أخبار اليوم، ودار نهضة مصر.

حفلات التوقيع

حفل التوقيع هو فرحة الكاتب والقارئ معًا، كلاهما ينتظر الآخر ويسعى إليه، وفي دورة هذا العام تتنوع حفلات التوقيع وتتوزع على القاعات المختلفة، وتقام تحت شعارات متباينة، فمنها: حفلات توقيع كبار الكتاب، وحفلات توقيع داخل البرنامج المهني، وحفلات توقيع بأجنحة دور النشر المختلفة، فضلًا عن "حفل توقيع بأجر" يُنظم عبر آلية محددة من خلال مسئولي الهيئة المصرية العامة للكتاب.

قاعة السينما

تستضيف هذا العام عددًا من أبرز نجوم السينما وصناعها، منهم: يسرا، ولبلبة، وآسر ياسين، ومصطفى شعبان، وإياد نصار، ومحمد فراج، وأحمد مراد، وعبد الرحيم كمال، وأُنسي أبو سيف.

وتعرض أهم الأفلام التسجيلية والروائية القصيرة، وأفلام الرسوم المتحركة، ومجموعة من الأفلام الروائية الطويلة، منها: "رمسيس راح فين"، و"الكنز 1 و 2"، و"الفيل الأزرق"، و"لما بنتولد"، و"احكي لى"، و"بين بحرين"، و"صورة الفارس والأمير"، و"ستموت في العشرين"، وسيعقب كل عرض ندوة حول العمل وموضوعه.

قاعة الفنون التشكيلية

تدور فعاليات قاعة الفنون التشكيلية حول الهوية المصرية فى الفنون والحرف التقليدية والشعبية والآثار، ودراسة العلاقة بين الماضي والحاضر، بالإضافة إلى إشكاليات فنون "الميديا الجديدة" والعلاج بالفن، والتركيز على علاقة الهوية المصرية بالآخر، خاصة الثقافات الإفريقية، وذلك عبر مجموعة من الندوات وورش العمل والمعارض، وهي: اللوحة التشكيلية ومخاطبة الجمهور، والرموز المصرية والشعبية فى أعمال الفنانين المصريين، وابدأ مشروعك الصغير– الحرف اليدوية، والعلاج بالفن، وفنون مصر الإسلامية، وكيف ترسم الكاريكاتير، وكيف ترسم البورتريه.

بالإضافة إلى رسم بورتريهات ساخرة للجمهور بجوار جناح الهيئة المصرية العامة للكتاب، ومعرض فن تشكيلي لإنتاج طلاب وأعضاء التدريس بالمعهد العالى للفنون التطبيقية بمدينة السادس من أكتوبر، ومعرض الكاريكاتير العام، ومعرض كاريكاتير نجيب محفوظ، وورشة عمل للأطفال ذوي القدرات الخاصة بالتعاون مع مؤسسة جايكا اليابانية الثقافية.

جناح الطفل

يهدف هذا النشاط إلى تنمية الطفل المصري وبنائه، من خلال المشاركة الفاعلة في معرض الكتاب بمختلف الفعاليات: "الورش الفنية، والعروض التفاعلية، والفنون القولية، وركن طل على كتابك" .

ويضم الجناح ركن الورش الفنية، ويهدف إلى بناء مهارات الطفل من خلال الورش الفنية بمختلف أنواعها من رسم وتلوين على الخزف، وتدوير للمخلفات البيئية، ورسم أقنعة إفريقية، وجداريات وحروف فرعونية، وتصنيع العرائس المختلفة كالأراجوز وعرائس المسرح.

ويشهد الجناح أيضًا الورش التفاعلية للأطفال حول ترشيد الاستهلاك، وورش الدمج بالاشتراك مع المجلس القومي للأشخاص ذوي القدرات الخاصة، والورش التفاعلية السنغالية "ضيف الشرف" ، وورشة اصنع لعبتك بنفسك، وورش مسرح الطفل المتنوعة، وصناعة الأراجوز وعرائسه، وورشة كيف تكتب سيناريو بالاشتراك مع المركز القومى لثقافة الطفل، بالإضافة إلى ورشة الرسوم المتحركة.

وركن الفنون القولية، يشمل الكثير من ورش الحكي بمختلف أنواعها "تثقيفية، توعوية، ترفيهية، تاريخية... وغيرها" ، ومنها ما يتحدث عن الأراجوز المصرى، وكيفية اختيار كتاب للطفل، وتعديل السلوك العدواني، واكتشاف الموهبة الأدبية، والتربية الإيجابية، بالإضافة إلى الكثير من حفلات التوقيع لمجموعة من كُتب الأطفال، أبرزها: "سنابل الأمل"، و"حنان في بحر المرجان"، و"ظل الفيل"، و"سبل السعادة"، وتُعقد مجموعة من اللقاءات مع كتّاب الطفل يوميًا، منهم: أحمد عبد المنعم، وأحمد طوسون، ورانيا حسن، وأحمد فضل شبلول، وفاطمة المعدول.

وجديد برنامج الأنشطة الخاصة بالطفل هذا العام، هو ركن "طل على كتابك"، وهو ركن للمطالعة اليومية.

النشاط الفني

يعد النشاط الفني فاكهة أنشطة المعرض وفعالياته ووجبته المفضلة بالنسبة لغالبية جمهوره، من مختلف الأجيال، لاسيما عشاق الفنون المختلفة. وتتوزع فعاليات النشاط الفني على أربعة محاور رئيسية:

1- المحور الأول" فنون ومواهب": وتقدم من خلاله وزارة التربية والتعليم عددًا من طلابها الموهوبين عبر مسابقات فنية مختلفة.

2- المحور الثاني: فرق خاصة، ومن هذه الفرق "فرقة السمسية، والفرقة الصينية، والفرقة الروسية، وفرقة المدار، وفرقة بسام جمعة" وتقدم هذه الفرق وغيرها عروضها المختلفة للرواد.

3- المحور الثالث: الفنون الشعبية "فرق الهيئة العامة لقصور الثقافة" ، ومنها فرقة الحرية، والشرقية، والإسماعيلية، والفرقة القومية من البيت الفني للفنون الشعبية.

4- المحور الرابع: موسيقى ومسرح، ويقدم عروضًا لفرقة أكاديمية الفنون، والأوبرا، وأوركسترا الشباب، وتخت شرقي

بالإضافة إلى الموسيقى العسكرية، وأفراح إفريقية، ومشاركة حلايب وشلاتين.

ضيوف الشرف في تاريخ المعرض



مشاركة السنغال كضيف شرف للدورة الـ51، لتكون أول دولة من أفريقيا السمراء تشارك كضيف شرف، إذ اقتصرت مشاركات الأفريقية كضيف من دول شمال أفريقيا الناطقة بالعربية، وذلك تزامنا مع رئاسة مصر للاتحاد الأفريقى عام 2019، واهتمام الدولة المصرية وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بضرورة الانفتاح على الثقافات الثقافية لمعرفة عمقنا الأفريقى.

وعلى مدار تاريخ المعرض تمت استضافة 14 دولة من بينها السنغال كضيف شرف للمعرض فى الدورات السابقة منذ 2006 وحتى الآن، منها بعض الدول العربية مثل السعودية والبحرين وليبيا، وهناك 7 دول غير عربية، منها إنجلترا وفرنسا والصين وإيطاليا، فيما تم اختيار جامعة الدولة العربية ضيف شرف دورة اليوبيل الذهبى، تقديرا لدورها، حيث لم هناك يكن جناح خاص بكل دولة من دول الجامعة بكل جناح كامل للمنظمة.

فبدءًا من 2006، بدأت إدارة المعرض اختيار دولة لتكون ضيف الشرف، وكانت الأولى هى ألمانيا، وبدأت للمرة الأولى كذلك فعاليات الدائرة المستديرة، وذلك بعد تصنيف معرض القاهرة الدولى للكتاب ثانى المعارض الأهم على مستوى العالم بعد معرض فرانكفورت، والمعرض الأكبر فى الشرق الأوسط وأفريقيا.

وتوالت السنوات، وحلت دول عديدة ضيوف شرف على معرض القاهرة الدولى للكتاب، عبر دوراته المختلفة، ففى دورة عام 2007، كانت إيطاليا ضيف شرف المعرض، والإمارات عام 2008، و المملكة المتحدة عام 2009، وروسيا عام 2010، والصين عام 2011، وتونس عام 2012، وليبيا عام 2013، والكويت ضيف شرف عام 2014، والسعودية عام 2015، والبحرين عام 2016، والمغرب عام 2017، والجزائر عام 2018، وجامعة الدول العربية 2019.

نصف قرن من الاشعاع الثقافي

بدأ انطلاق المعرض في عام 1969، حيث كانت القاهرة تحتفل بعيدها الألفي، ليقرر وزير الثقافة فى ذلك التوقيت، ثروت عكاشة، الاحتفال بالعيد ثقافيًا، فعهد للكاتبة والباحثة سهير القلماوي بالإشراف على إقامة أول معرض للكتاب، لذلك احتفلت دورة 2008 بالقلماوي، باعتبارها شخصية العام.

وتم افتتاح أول معرض دولي للكتاب بدار الأوبر المصرية في مساء 22 يناير 1969، بمشاركة 5 دول أجنبية وحوالي 100 ناشر على مساحة 2000، وذلك حسب تقرير أعدته الهيئة العامة للاستعلامات، وحظي بإقبال منقطع النظير من أهل القاهرة.

ومع مرور الأعوام، واستمرار انطلاق معرض الكتاب اهتمت الصحف المصرية بتغطية هذا الحدث الثقافي، ومن أبز العناوين التي ظهرت " لأول مرة.. جميع الدول العربية تشارك في معرض الكتاب هذا العام"، في يناير عام 1998 بجريدة الأخبار، "بانوراما معرض الكتاب" .

منذ عام 1969 وحتى عام 1983 أُقيم المعرض الدولى للكتاب بأرض المعارض الدولية بالجزيرة، ثم انتقل إلى أرض المعارض الدولية بمدينة نصر اعتبارًا من المعرض الدولى السادس عشر للكتاب عام 1984 وحتى عام 2018.

وفي 2019.. انطلقت دورة اليوبيل الذهبى للمعرض بأرض المعارض بالتجمع الخامس لأول مرة. تحت شعار "دورة اليوبيل الذهبي"، واحتوى الشعار على رقم 50 باللون الذهبي، ويحمل تاريخ أول دورة عام 1969، وآخر دورة فى 2019 (دورة اليوبيل الذهبي)، وحلت جامعة الدول العربية كضيف شرف تلك الدورة، كما اُختير الدكتور ثروت عكاشة، والكاتبة سهير القلماوى كشخصيتى المعرض.

