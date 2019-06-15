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مصر تعقب على مداخلات لجنة المعايير الدولية بمؤتمر العمل بجنيف
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مصر تعقب على مداخلات لجنة المعايير الدولية بمؤتمر العمل بجنيف
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مفتي الجمهورية يستقبل إمام مسجد نيوزيلاندا الذي شهد الأحداث الإرهابية
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رئيس الوزراء يتفقد أعمال الإزالة بمنطقة المدابغ بسور مجرى العيون
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مصر تدين بشدة استهداف "الحوثى" لمطاري أبها وجازان بالسعودية
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مدبولى: نحتاج لتواجد أكبر في الاسواق العالمية لتسويق المنتج العقاري
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مصر تدين بشدة استهداف "الحوثى" لمطاري أبها وجازان بالسعودية
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مدرب أوغندا: مستعدون لمواجهة منتخب مصر في نهائيات أمم إفريقيا
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