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الإفلاس في منتصف العمر يرتبط بالوفاة المبكرة

الإفلاس في منتصف العمر يرتبط بالوفاة المبكرة

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تشير دراسة أمريكية إلى أن البالغين في منتصف العمر الذين يخسرون معظم ثروتهم خلال فترة قصيرة من الوقت أكثر عرضة للوفاة المبكرة بالمقارنة مع من يحتفظون بثروتهم.

وتناول الباحثون حالات 8714 شخصا بالدراسة على مدار عقدين من الزمان بداية من عمر 55 عاما في المتوسط. وفي المجمل كان 749 من المشاركين في الدراسة أو تسعة بالمئة منهم مدينين أو لا يملكون ثروة ببداية الدراسة. وتعرض 28 بالمئة أو 2430 من المشاركين لما توصف ”بصدمة الثروة السلبية“ وفقدوا 75 بالمئة على الأقل من إجمالي أموالهم على مدار عامين في فترة ما من فترات الدراسة.
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